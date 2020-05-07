Korkutan deprem! İki ilimizde hissedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz’de korkutan bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Muğla ve Antalya'da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan son depremler listesi verilerine göre Akdeniz’de korkutan bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı Muğla ve Antalya ilimizde de hissedildi.
Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı.