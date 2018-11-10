0553 313 94 23
impression

Korkutan deprem! Erzurum beşik gibi sallandı

AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre; Erzurum'un Aziziye ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

10 Kasım 2018 Cumartesi 18:34
Korkutan deprem! Erzurum beşik gibi sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın (AFAD) merkez üssünü Erzurum’un Aziziye ilçesi olarak saptadığı deprem, 18.01’de meydana geldi.

Yerin 7.3 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.

Depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 18:34
  1. Erzurum
  2. erzurum
  3. deprem
  4. son dakika

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da duyan herkes oraya koştu! İnsan seli...
    1. İstanbul'da duyan herkes oraya koştu!..
    2. Jülide Sarıeroğlu'ndan yerel seçim..
    3. Türkiye genelinde dev operasyon! Bin..
    4. Diriliş Ertuğrul'da yer yerinden oynuyor
    5. CHP Kadıköy belediye başkan adayı..
    6. Galatasaray, Kayserispor..
    7. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    8. Başkan Erdoğan Paris'e ulaştı
    9. Beyin şekersiz yapamaz
    10. Kendilerine polis süsü veren..
    11. Korkutan deprem! Erzurum beşik gibi..
    12. Zimmetine para geçiren zabıt katibi..
    13. 15 Temmuz şehit aileleri, Diriliş..
    14. DEAŞ'lı 14 terörist öldürüldü!
    15. Cesedi kuyudan çıktı! Tarihi köşkte..
    16. Binlerce aboneye müjde! Elektrikte..
    17. Anne sütünden farkı yok..
    18. Giresun, Kardemir Karabükspor'u farklı..
    19. Yaralı halde bulundu! Bir ilçe..
    20. Takımı Mert Emre için sahaya çıktı!..
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    '5 bin 553' Türk çiftçisini perişan etti!
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    Ukrayna çalkalanıyor! Türkiye'ye geliş sebebi belli oldu
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    İstanbul Havalimanı'nda ilk kriz havada aşıldı
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    FOX TV'den skandal algı operasyonu!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!
    'Hergele' Ahmet Hakan, ahlaksız 'fenomenlere' seslendi: Başınız belada!

    Günün Karikatürü

    9 Kasım 2018
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak!
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti
    AYM kararını açıkladı! O partinin mal varlığı Hazine'ye geçti