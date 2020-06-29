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Yerel

Korkutan anlar! Yıkımı yapılan bina aniden çöktü

Rize'de tünel çalışmaları için kamulaştırılan ve yıkımı süren bir binanın bir kısmı aniden çöktü

Yeniakit Publisher
2020-06-29 15:52:00 -

Kentin kuzeyi ile güneyini en kısa güzergahta birbirine bağlamak ve ulaşımı kolaylaştırmak amasıyla başlatılan 2.9 kilometrelik çift tüplü Salarha Tüneli projesi kapsamında kamulaştırılan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Dalyan Mahallesi'nden tahliye edilen Başoğlu Apartmanı'nın yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina kısmen çöktü. Toz bulutu çevreyi kaplarken iş makinesi operatörü de zor anlar yaşadı. O anlar da kameraya yansıdı.

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