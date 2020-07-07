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Aktüel

Korkunç yangına köylüler ve ekipler müdahale ediyor! Artvin'de çok sayıda ev alevlere teslim oldu

Artvin' in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:29:00 - 2020-07-07 13:34:46

Artvin'in Yusufeli ilçesi Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Sahlepçiler köyünde bugün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangında 10'un üzerinde ev alev alırken, yangında şuana kadar bir can kaybının olmadığı yangın söndürme çalışmalarına köylüler ile Yusufeli Belediyesi'ne ait İtfaiye ekiplerinin katıldığı öğrenildi.

Mezrada yaklaşık 70 hane bulunuyor

Vali Yılmaz Doruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye bağlı Dokumacılar köyü Sahlep mezrasında yangın çıktığını söyledi.

Eski ahşap evlerin olduğu mezrada yaklaşık 70 hane bulunduğunu, 40 kişinin yaşadığının tahmin edildiğini belirten Doruk, ilk belirlemelere göre yangında can kaybı ve yaralı olmadığını kaydetti.

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