Korkunç rakam: Ölü sayısı 1000'e yaklaştı Dünya Sağlık Örgütü, Libdya'daki General Hafter öncülüğündeki güçlerin başkent Trablus'a başlattığı saldırılar sonucunda bugüne kadar ölen kişi sayısının 1000'e yaklaştığını açıkladı.

Ülkenin doğu bölgesinde konuşlanan General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle ülkedeki şiddet sürekli olarak tırmanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere yapılan çatışmaların durması çağrıları ise karşılık bulmuyor. Ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), General Hafter öncülüğündeki güçlerin, Libya'nın başkenti Trablus'a başlattığı saldırılar sonucunda bugüne kadar ölen kişi sayısının 1000'e yaklaştığını duyurdu. DSÖ ayrıca, geçtiğimiz günlerde Hafter'e bağlı savaş uçaklarının bombaladığı göçmen kampında ölü sayısının da 53'e yükseldiğini açıkladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.