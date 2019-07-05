Korkunç rakam: Ölü sayısı 1000'e yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütü, Libdya'daki General Hafter öncülüğündeki güçlerin başkent Trablus'a başlattığı saldırılar sonucunda bugüne kadar ölen kişi sayısının 1000'e yaklaştığını açıkladı.05 Temmuz 2019 Cuma 13:50
Ülkenin doğu bölgesinde konuşlanan General Halife Hafter'in 4 Nisan'da başkent Trablus'a yönelik saldırı emriyle ülkedeki şiddet sürekli olarak tırmanıyor. Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere yapılan çatışmaların durması çağrıları ise karşılık bulmuyor.
Ölenlerin sayısı 1000'e yaklaştı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), General Hafter öncülüğündeki güçlerin, Libya'nın başkenti Trablus'a başlattığı saldırılar sonucunda bugüne kadar ölen kişi sayısının 1000'e yaklaştığını duyurdu.
DSÖ ayrıca, geçtiğimiz günlerde Hafter'e bağlı savaş uçaklarının bombaladığı göçmen kampında ölü sayısının da 53'e yükseldiğini açıkladı.
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