  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özgür Özel’i rezil etmişti! Burcu Köksal’dan sürpriz ziyaret

İğrenç görüntüler! İşte Ekrem’in ‘ben de içiyorum’ dediği musluk suyu

Rus hava savunma sistemleri füzelerini ateşledi: Ukrayna, Rusya’ya onlarca İHA ile saldırdı

Ahmet Hakan’dan, seçim sonrası bomba “Erdoğan” yazısı! “Bu çok önemli ve ilk” diyerek dikkat çeken detayı duyurdu

CHP’yi iktidara taşımaya çalışıyordu! Temel Bey israf demişti şimdi yer kalmadı

Ramazan programları iptal! Sandıklar açıldı intikam başladı

Kimse neler olduğunu anlayamadı! 55 İHA peş peşe düşürüldü

CHP medyası da terörle ‘DEM’lendi!

AK Parti MYK’sında o isimlerin istifası istendi mi? Ve detaylar ortaya çıktı

YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider
Gündem Korkunç olayda karar açıklandı! Tarkan’ın kuzeninin cezası kesildi
Gündem

Korkunç olayda karar açıklandı! Tarkan’ın kuzeninin cezası kesildi

Yeniakit Publisher
2024-04-05 15:00:00 - 2024-04-05 15:01:59

Esenyurt’ta 17 Ocak 2017’de iş yerinde silahla vurulan ve yakılarak öldürülen Ercan Gönülkırmaz cinayetine ilişkin, skandal tavırlarıyla gündemden düşmeyen Tarkan’ın kuzeni Servet Tevetoğlu’nun da arasında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Servet Tevetoğlu SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Müştekiler Yüksel Çelik, Hava Gönülkırmaz ve taraf avukatları da duruşmaya katıldı. Duruşmada mahkeme, sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bültenin infaz edilmediğini belirtti.

Duruşmada söz verilen müşteki Yüksel Çelik “Sanıkların en ağır cezayı almalarını istiyorum” dedi. Maktulün annesi Hava Gönülkırmaz ise “7 yıl oldu katiller yakalanmadı. En ağır cezayı almalarını istiyorum” şeklinde beyanda bulundu.
Son sözü sorulan sanık Servet Tevetoğlu ise beraatını istediğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme, firari sanık Turgay Tokur hakkındaki kırmızı bülten ve yakalama emrinin bugüne kadar infaz edilmemesi nedeniyle sanığın dosyasının ayrılmasına karar verdi. Mahkeme sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak'ın ‘tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararda tutuksuz yargılanan Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Nihat Budak ve Murat Budak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması da hükmedildi. Öte yandan sanıkların ‘mala zarar verme’ suçundan ise ikişer yıl hapis cezasına hükmedildi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 17 Ocak 2017’de Esenyurt’ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede olay günü gece 02.00 sıralarında Yüksel Çelik’e ait bir şarküteri dükkanında silahlı kişilerin gittiği ve maktul Ercan Gönülkırmaz’a ateş ettikleri, bu kişilerin yanlarında getirdikleri yanıcı maddeyi iş yerine dökerek, ateşe verdikleri anlatılmıştı. İddianamede Ercan Gönülkırmaz’ın hayatını kaybettiği, işyerinin yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldiği aktarılarak sanıklar Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu ve Turgay Tokur’un 2 otomobille olay yerine gittikleri, sanıklardan birinin maktüle ateş ettiği, Servet Tevetoğlu’nun ise işyerini ateşe vererek araçla kaçtıkları aktarılmıştı. Servet Tevetoğlu, Akın Özagin, Arif Rasim Topçu, Murat Budak, Nihat Budak ve Turgay Tokur’un ‘kan gütme saikiyle öldürme’, ‘mala zarar verme’ ve ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 9 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Servet Tevetoğlu bu olay nedeni ile 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra 250 bin TL kefalet ve adli kontrol şartı ile serbest kalmıştı. Tevetoğlu, kefaletini ödemeden açık cezaevinden firar etmişti. Tevetoğlu Edirne’de yakalanmıştı.

Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı
Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Aktüel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tarkan sosyal medya hesabından hastalığını açıkladı

Tunç Soyer, Tarkan konseri için servet dökmüş!
Tunç Soyer, Tarkan konseri için servet dökmüş!

Siyaset

Tunç Soyer, Tarkan konseri için servet dökmüş!

Halka uzak paraya yakın! İşte sosyalist geçinen Tarkan'ın fiyatı
Halka uzak paraya yakın! İşte sosyalist geçinen Tarkan'ın fiyatı

Medya

Halka uzak paraya yakın! İşte sosyalist geçinen Tarkan'ın fiyatı

Şarkıcı Tarkan'a çağrı: Gel de Tunç Soyer'i kurtar!
Şarkıcı Tarkan'a çağrı: Gel de Tunç Soyer'i kurtar!

Siyaset

Şarkıcı Tarkan'a çağrı: Gel de Tunç Soyer'i kurtar!

Alpay Özalan Tarkan’ı fena bozdu! Yalancı menfaatçi köstebek…
Alpay Özalan Tarkan’ı fena bozdu! Yalancı menfaatçi köstebek…

Siyaset

Alpay Özalan Tarkan’ı fena bozdu! Yalancı menfaatçi köstebek…

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23