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Yerel Korkunç olay: Toprağa gömülü otomobilden iki erkek cesedi çıktı!
Yerel

Korkunç olay: Toprağa gömülü otomobilden iki erkek cesedi çıktı!

Gaziantep'in Karkamış ilçesinde fıstık bahçesinde yanmış otomobille toprağa gömülü iki erkek cesedi bulundu. Korkunç olayla ilgili İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Olayla ilgili üç şüpheli şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 14:21:00 -
Korkunç olay: Toprağa gömülü otomobilden iki erkek cesedi çıktı!

Gürçay Mahallesi kırsalındaki fıstık bahçesinde yanmış otomobil ve etrafına kazılmış çukuru görenler, durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kazdıkları çukurda Harun Ö. ve İbrahim C'ye ait cesetlere ulaştı.

İlk incelemede bu kişilerin sert cisimle kafalarına aldıkları darbe sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi.
Cenazeler, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Karkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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