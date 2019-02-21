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Korkunç olay! İmam ve eşi ahırda ölü bulundu

Manisa'nın Gördes ilçesinde imamlık yapan Hasan Arslan ve eşi Fatma Arslan, evlerine 35 kilometre uzaklıktaki ahırda başlarında vurulmuş halde ölü bulundu.

21 Şubat 2019 Perşembe 18:17
Korkunç olay! İmam ve eşi ahırda ölü bulundu

Manisa Gördes'in kırsal Karayağcı Mahallesi'ndeki camide 20 yıldır imamlık yapan Hasan Arslan (52) ile eşi Fatma Arslan (49), bugün saat 08.30 sıralarında, evlerine 35 kilometre mesafedeki kırsal Benliali Mahallesi'ndeki ahırda, yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, ayakları bağlı olan çiftin çenelerinin altından av tüfeğiyle vurulmuş olduklarını belirledi.

Soruşturma başlatan jandarma, 2 çocuk annesi Fatma Arslan'ın cep telefonundan bugün saat 04.00 sıralarında, ağabeyinin kızına 'İntiharımızdan kimse sorumlu değildir' yazılı bir mesaj gönderildiğini, notu sabah uyandığında fark eden yakınlarının da önce evlerine, ardından ahıra kontrol için geldiklerinde çiftin cesetlerini gördüklerini belirledi.

Ayaklarının bağlı olması nedeniyle ölümleri şüpheli bulunan çiftin cesetleri, otopsi için savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Ölen çiften Fatma Arslan'ınaslen Benliali Mahallesi'nden, eşi Hasan Arslan'ın ise Doğanpınar Mahallesi'nden olduğu öğrenildi. Çiftin ölümü yakınları ve sevenlerini üzüntüye boğdu. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:17
  1. İzmir
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  5. Fatma Arslan
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YORUM YAZ

  • hercaihercai46 dk önce
    haaa evet IDAM geliyor da geliyor!

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