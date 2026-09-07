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Yerel Korkunç olay! Duvar üzerinde otururken dengesini kaybetti
Yerel

Korkunç olay! Duvar üzerinde otururken dengesini kaybetti

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Korkunç olay! Duvar üzerinde otururken dengesini kaybetti

Tokat’ın Niksar ilçesinde duvar üzerinde oturduğu sırada düşen 31 yaşındaki Emre Yıldız ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Yıldız, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde yaşanan talihsiz olay ölümle sonuçlandı. Kırkkızlar Mahallesi Maraşlıklar Sokak'ta 31 yaşındaki Emre Yıldız, duvar üzerinde oturduğu sırada dengesini kaybederek düştü.

 

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Niksar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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