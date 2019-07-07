Korkunç olay! Dinamitle balık avlarken 3 dalgıcı öldürdüler

Divernet portalının aktardığına göre, 5 Temmuz Cuma günü, 26 yaşındaki Çinli turistler Zhao Zhong ve Xu Yingjie, 30 yaşındaki dalgıçlık öğretmeniyle birlikte dalış yaptı. Ancak tur rehberi 1 saat sonra turistleri almaya geldiğinde kimseyi göremedi.

Tur rehberi sadece yükselen kabarcıklar ve çok sayıda ölü balık gördüğünü söyledi. Daha dikkatlice baktığında, 6 metre derinlikte berrak suyun altında dalgıçların cansız bedenlerini gören tur rehberi, yardım çağırdı.

Polis, dalgıçların, dinamit kullanan balıkçılar yüzünden öldüğünü düşünüyor. Turistler ve öğretmenleri dalarken yakınlarında birkaç balıkçı teknesi vardı. Ama görgü tanıkları patlama sesi duymadıklarını söylüyor.

Malezya’nın Sabah Eyaleti’nin Turizm, Kültür ve Çevre Bakanı Christina Liew, dinamit kullanan balıkçıların cezalandırılması çağrısında bulundu.