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Yerel Korkunç kazada karı koca yanarak can verdiler
Yerel

Korkunç kazada karı koca yanarak can verdiler

Yeniakit Publisher
2024-09-23 08:28:00 - 2024-09-23 08:30:25

Sakarya’nın Pamukova ilçesi D-650 karayolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında alev alan otomobil karı-kocaya mezar oldu. Yaşlı kadın alev alan otomobilde yanarak, ağır yaralı olarak araçtan çıkarılan eşi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Korkunç kazanın ardından yaşanan panik ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Sakarya-Bilecik D-650 karayolu Hayrettin Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya istikametinde ilerlemekte olan ve yol yapımı sebebi ile araç kuyruğunun oluştuğu bölgede Salim Kaba (73) idaresindeki 54 RA 250 plakalı otomobil önündeki 03 BB 288 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 03 BB 288 plakalı otomobil de önünde bulunan 06 DBG 559 plakalı araca çarptı. LPG’li olduğu öğrenilen 54 RA 250 plakalı otomobil alev topuna döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Feci kazada otomobil sürücüsü Salim Kaba’nın eşi Saadettin Kaba (68) yanarak hayatını kaybetti.

 

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adamdan acı haber geldi

Ağır yaralanan Salim Kaba, çevredeki vatandaşların yardımı ile alev alan araçtan ağır yaralı olarak çıkarıldı. Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Salim Kaba burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Karı-kocaya mezar olan otomobilde çıkan yangın ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.

 

Karı-kocayı hayattan koparan kazanın ardından yaşananlar kamerada

Öte yandan, Salim ve Saadet çiftini hayattan koparan kazanın ardından aracın alev topunda döndüğü ve çevredeki vatandaşların, yanan otomobile müdahale etmeye çalıştığı anlar da cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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