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Yerel Korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Yerel

Korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-08-02 10:43:00 -
Korkunç kaza! Otomobil ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile kafa kafaya çarpışan elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Sultan Orhan Mahallesi 1113 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C.G. idaresindeki Volkswagen marka 41 ARN 716 plakalı otomobil ile M.S.Y yönetimindeki elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla alarak ilk kontrollerini yaptı. Hafif yaralanan sürücü hastaneye gitmeyi kabul etmezken, motosiklet ve otomobil kaza sebebiyle hasar aldı.

Polis ekipleri evrak eksikliğinden her iki tarafa da cezai işlem uyguladı.

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