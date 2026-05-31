Korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3’ü ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’da akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı.
Bağlar ilçesine bağlı Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan 5’inci Etap TOKİ Konutları mevkiinde belediye otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ortalık savaş alanına döndü.
Henüz sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AHF 513 plakalı belediye otobüsü ile 34 HE 9242 plakalı otomobilin çarpışmasıyla birlikte otomobil devrildi.
Kazanın şiddeti çevrede büyük paniğe yol açtı.
Kaza, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesi’nde bulunan 5’inci Etap TOKİ Konutları’nda meydana geldi.
Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 21 AHF 513 plakalı belediye otobüsü ile 34 HE 9242 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, devrildi. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İsimleri öğrenilemeyen araçlardaki 9 yaralı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan 2’si doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren yaralılardan 3’ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.