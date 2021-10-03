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Yerel Korkunç kaza: Kamyonet paramparça oldu!
Yerel

Korkunç kaza: Kamyonet paramparça oldu!

Antalya'da yayladan dönen koyun yüklü kamyonet kaza yaptı. Kazada 41 yaşındaki baba ve 7 yaşındaki oğlu hayatını kaybederken, yaralı anne tedavi için hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-03 22:31:00 - 2021-10-03 22:58:07
Korkunç kaza: Kamyonet paramparça oldu!

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Gündoğmuş ilçesi Güneycik Mahallesi'nde meydana geldi. Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylası'ndan yükledikleri koyunlarla Manavgat'a gelen Mehmet Yıldırım'ın (41) kullandığı kamyonet, Güneycik Mahallesi'nde sürücüsünün kontrolünden çıkarak, önce bariyere ardından istinat duvarına çarpıp takla attı.

Olay yerine ekipler sevk edildi

Kamyonetin tamamen kullanılamaz durumda olduğu kazada Mehmet Yıldırım olay yerinde yaşamını yitirdi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mehmet Yıldırım'ın kazada yaralanan eşi Hatice Yıldırım (41) ve oğlu Murat Doğan Yıldırım (7), sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti

Murat Doğan Yıldırım, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı olan ve hayati tehlikesi bulunan Hatice Yıldırım'ın tedavisine yoğun bakım servisinde devam ediliyor. Kazada kamyonetin kasasından etrafa saçılan birçok koyun ölürken, sağ kurtulan koyunlar ise ormanda kayboldu. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

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