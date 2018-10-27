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Korkunç kaza: Baba ve iki kızı yaşamını yitirdi

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yol kenarında park halinde bulunan TIR'ın dorsesine çarpıp, takla atarak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücü ve iki kızı hayatını kaybetti, eşi ve diğer kızı ise yaralandı.

27 Ekim 2018 Cumartesi 06:35
Korkunç kaza: Baba ve iki kızı yaşamını yitirdi

Kaza, saat 22.30 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunda meydana geldi. İnşaatlara oluk tesisatı döşeyen Niyazi Başar yönetimindeki 26 NF 629 plakalı hafif ticari araç, yolun asfalt bölümünün dışında park halinde bulunan 48 FS 818 plakalı TIR'ın dorsesinin sağ çamurluğuna çarpıp takla attı.

Anne ve bir kızı yaralı kurtuldu


Kazada araç hurda yığınına dönerken sürücü Niyazi Başar, kızları Gülşehir ve Tuğba Başar olay yerinde hayatını kaybetti. Eşi Emine Başar ve diğer kızı Ümmühan Başar ise yaralandı. Yaralı anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından  Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

TIR şoförü uyumak için park etti


Nevşehir'den yüklediği briketleri Antalya'nın Manavgat ilçesine götüren TIR şoförü Ali Karacaoğlu'nun uyumak için aracını yolun asfalt bölümünün dışına park ettiği öğrenildi. Kazanın ardından TIR sürücüsü Karacaoğlu, ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2018 Cumartesi 06:35
  1. Nevşehir
  2. Konya
  3. Antalya
  4. trafik kazası
  5. konya
  6. son dakika

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