Korkunç kaza: 19 yaşında pistte hayatını kaybetti!

Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışan 19 yaşındaki İsviçreli motosikletçi Jason Dupasquier pistlerde can verdi. İtalya Grand Prix'si sıralama turlarında 9. virajda motosikletinin kontrolünü kaybederek yere düşen Dupasquier, kaldırıldığı hastanede tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

Jason Dupasquier, kazanın arından olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Floransa'daki bir hastaneye kaldırıldı. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından dün yapılan açıklamada durumunun kritik olduğu belirtilen Dupasquier ile ilgili bugün kötü haber verildi. Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücünün hayatını kaybettiği belirtildi. Bugünkü yarış öncesi genç pilot için saygı duruşu yapıldı.

İsviçreli sürücü, geçen yıl Moto3'te yarışmaya başlamış ve ilk yılında puan alma başarısı gösterememişti. Ancak bu yıl şimdiye kadarki tüm yarışlarda puan alma başarısı gösteren Jason Dupasquier, topladığı 27 puanla şampiyonada 10'uncu sırada yer alıyordu.