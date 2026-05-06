Korkunç kaza! 1 öğrenci öldü 26 yaralı
Korkunç kaza! 1 öğrenci öldü 26 yaralı

Japonya'nın Fukuşima eyaletinde öğrenci minibüsünün bariyerlere çarpmasının ardından zincirleme kaza meydana geldi.

Japonya’nın Fukuşima eyaletinde facia yaşandı. Japon basınına yansıyan haberlere göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde yerel saatle 07.30 sıralarında Banetsu Otoyolu'nda kaza meydana geldi. İçinde 10'dan fazla lise öğrencisinin bulunduğu bir minibüsün yol kenarındaki bariyerlere çarpmasının ardından iki aracın daha olaya dahil olmasıyla zincirleme kaza gerçekleşti.

 

1 öğrenci can verdi

Çarpmanın şiddetiyle minibüsten yola savrulan bir erkek öğrenci olay yerinde yaşamını yitirdi. Aralarında lise öğrencilerinin ve kazaya karışan diğer araçlardaki yolcuların da bulunduğu toplam 26 kişi ise yaralandı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu aktarılırken, polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

