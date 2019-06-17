Korkunç infaz! Balkona çağırıp öldürdüler
Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde Çağlar İnan isimli genç adam, kendisini telefonla arayarak balkona çıkmasını söyleyenler tarafından açılan ateş sonucu, yaşamını yitirdi.17 Haziran 2019 Pazartesi 12:07
Samsun'da tüfekle ateş açılması sonucu ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, telefonla kendisini arayıp balkona çağıran kişilerin tüfekle ateş açması sonucu vurularak ağır yaralanan Çağlar İnan (25), 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Evli ve 3 çocuk babası Çağlar İnan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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