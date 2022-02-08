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Yaşam Korkunç anlar! Üsküdar’daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Yaşam

Korkunç anlar! Üsküdar’daki patlamanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Üsküdar'da 5 katlı bir binada 4 kişinin yaralandığı doğalgaz patlamasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 20:58:00 - 2022-02-08 21:08:44

Üsküdar’da yaşanan patlamaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Ağır yaralanan şahsın yerde yattığı, çevredeki vatandaşların ise şahsı sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Üsküdar’da 5 katlı binada doğalgaz kaynaklı meydana gelen patlama sonrası yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan patlama sonrası 4 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Bir kişinin durumunun ise ağır olduğu belirtilmişti. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken binada yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.

Patlama sonrası vatandaşlar yardıma koştu

Öte yandan patlamanın şiddetiyle daire içerisinden yola fırlayan şahsın kanlar içerisinde yerde olduğu görüldü. Patlama sonrası ilk dakikalarda vatandaşların yardıma koştuğu, yaralı vatandaşı ise sakinleştirmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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