Korkuluklara çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Ödemiş ilçesinde, menfez korkuluklarına çarpan otomobilin sürücüsü Yusuf Uygun (51), hayatını kaybetti.27 Haziran 2018 Çarşamba 18:04
Kaza, bugün saat 8.30 sıralarında, Ödemiş'in kırsal Ovakent Mahallesi, Erkekli Kahvehaneleri Mevkisi'nde meydana geldi. Ödemiş'teki bir fırından aldığı ekmekleri Ovakent'teki market ve bakkallara dağıtmaya giden Yusuf Uygun, kullandığı 35 M 7889 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, menfez korkuklarına çarparak durabildi. Otomobil sürücüsü Uygun, yaşamını yitirdi. Jandarma va savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Uygun'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
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