Korkulan oluyor! Avrupa'da yeniden patlak verdi

Koronavirüs salgınına karşı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında çok sıkı önlemler alarak diğer Avrupa ülkelerine kıyasla daha iyi atlatan Almanya'da vaka sayısı havaların soğumasıyla birlikte tırmanışa geçti. Fransa'da ise vaka sayısının artmasıyla birlikte işletmelere yeni kısıtlamalar getirildi. Mekan sahipleri bu kısıtlamaları protesto etti.

Bir günde 4 bin vaka tespit edildi

Almanya'nın en önemli sağlık kuruluşlarından Robert Koch Enstitüsü, son 24 saat içerisinde 4.058 insanda koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Güncel verilere göre ülke genelindeki toplam vaka sayısı 310.144'e çıkarken bu sayı 9 Nisan'dan beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti. 9 Nisan'da Almanya'da günlük vaka 4.885 olarak açıklanmıştı. Almanya'da son 24 saatte Covid-19'a bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısının da 16 olduğu belirtildi. Almanya'da corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşamını yitirenlerin sayısı 9.578 olarak açıklandı.

Bulgaristan'da en yüksek vaka görüldü

Koronavirüs salgınıyla ilgili bir rekor da Bulgaristan'dan geldi. Bulgaristan'da son 24 saat içerisinde 437 koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. Bu sayı corona virüsü salgınının ülkede ilk kez görüldüğü günden beri en yüksek sayı olduğu belirtildi. Bulgaristan'daki toplam Covid-19 vaka sayısı 22.743 olarak açıklandı. Son dönemde vaka sayısının artış gösterdiği Bulgaristan'da Covid-19 yüzünden ölenlerin sayısının 873 olduğu belirtildi.

Fransa'da son 24 saatte 18 bin vaka

Son haftalarda koronavirüs vaka sayısının büyük bir ivmeyle arttığı Fransa'da ise yeni vaka sayısı en yüksek seviyeye çıktı. Fransız yetkililer son 24 saat içerisinde 18.746 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bu sayı salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

İtalya'da vaka artışı

Koronavirüs salgınını yavaşlatmayı başaran İtalya'da son günlerde vaka sayısı hızlı bir artış gösteriyor. Önceki gün 10.489 insanda koronavirüs vakası tespit edildiği açıklandı. 7.500'den fazla hastanın hastanede Covid-19 için tedavi olduğu açıklandı. 29 Ağustos'ta 4.530 insanda korona tespit edildiği açıklanırken o dönemden beri yüzde 65'lik bir artış olduğu belirtildi.