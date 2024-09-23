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Ekonomi Korkulan olmak üzere! Shell çekilme kararı aldı
Ekonomi

Korkulan olmak üzere! Shell çekilme kararı aldı

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Korkulan olmak üzere! Shell çekilme kararı aldı

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin korkutan kasırga uyarısı gerçekleşmek üzere. Küresel petrol devi Shell, dünyaca ünlü iki petrol tesisinden çekilme kararı aldı. Gerekçe olarak ise hava şartları gösterildi.

Shell, iki petrol tesislerindeki üretimi ihtiyati bir tedbir olarak durduracağını duyurdu.

Shell, Meksika Körfezi'nde bulunan Stones ve Appomattox tesislerindeki üretim faaliyetlerini, pazar günü itibarıyla ihtiyati tedbirler kapsamında durdurma kararı aldı.

Hava şartları sebebiyle tedbir

Petrol devi yaptığı açıklamada, "Bazı sondaj operasyonlarımızı güvenli bir şekilde durdurma sürecindeyiz ve şu anda Meksika Körfezi'ndeki üretimimiz üzerinde başka bir etkimiz yok" ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Meksika Körfezi yakınlarında bulunan sistemin önümüzdeki 48 saat içinde bir kasırgaya dönüşme olasılığının yüzde 50 olduğunu söyledi.

Miami merkezli hava durumu tahmincisi, "Çevresel koşullar bu rahatsızlığın gelişmesi için elverişli görünüyor ve önümüzdeki birkaç gün içinde tropikal fırtına oluşması muhtemel" açıklamasını yaptı.

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