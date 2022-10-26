Korkulan oldu! Rusya nükleer füzeleri ateşledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, düşmanlardan gelebilecek muhtemel saldırılara hazırlanmak için nükleer tatbikatlar yapıldığını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrimiçi izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan Tu-95MS tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı" denildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Putin'den açıklama

Tu-95 uzun menzilli uçakların da yer aldı tatbikatı takip eden Putin, "bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek" dedi. Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma planlarını bildiklerini belirten Putin, Kırım'daki saldırının güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekliliğini gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor" ifadelerini kullanmıştı.