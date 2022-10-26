  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın için son tahmin geldi: Hemen dönün

İtalya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

Atatürkçü CHP şimdi hapı yuttu! Hüseyin Baş 6’lı masaya bakın neden alınmamış

Nedenini açıklayıp duyurdular! Fiyatlar çok sert düşecek

Halk TV'de şaşkına çeviren itiraf! Duyanların ağzı bir karış açık kaldı

Çiftçi traktör sürerken rastladı... Heyecan dorukta! İçinden ne çıkacak?

Haluk Levent konserde kaybolan çocuğu sahneye çıkarttı! Annesini bulmak için bakın ne yaptı

AK Parti'den İYİ Parti'ye geçmişti! Eşref Fakıbaba hakkında flaş karar

Doları olanlar aman dikkat! İslam Memiş 'dolara müdahale gelecek' dedi ve o tarihi açıkladı

AK Parti, kritik toplantı için o 3 partiye davet göndermedi! O partileri duyanlar şaştı kaldı
Dünya Korkulan oldu! Rusya nükleer füzeleri ateşledi
Dünya

Korkulan oldu! Rusya nükleer füzeleri ateşledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesine yönelik yapılacak muhtemel saldırılara karşı hazırlanmak için nükleer tatbikatlara başladıklarını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-10-26 16:46:00 -
Korkulan oldu! Rusya nükleer füzeleri ateşledi

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, düşmanlardan gelebilecek muhtemel saldırılara hazırlanmak için nükleer tatbikatlar yapıldığını söyledi.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahla yapılan tatbikatı çevrimiçi izlediği belirtildi.

Açıklamada, "Plesetks uzay üssünden 'Yars' kıtalararası balistik füze ve Barents Denizi'nden 'Sineva' balistik füze Kamçatka'daki Kura poligonuna fırlatıldı. Tatbikatta, havadan seyir füzelerini fırlatan Tu-95MS tipi uzun menzilli uçakları da yer aldı" ifadelerine yer verildi.

Tatbikat kapsamında, askeri yönetim ve operasyon personelinin hazırlık düzeyinin denetlendiği kaydedilen açıklamada, "Stratejik caydırıcı güçlerin tatbikatının hedeflerine başarıyla ulaşıldı. Tüm füzeler, özelliklerini kanıtlayarak belirlenen hedeflere ulaştı" denildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Putin'e tatbikatla ilgili bilgi verdiği kaydedildi.

Putin'den açıklama

Tu-95 uzun menzilli uçakların da yer aldı tatbikatı takip eden Putin, "bölgesel ve küresel anlamda çatışma potansiyeli çok yüksek" dedi. Ukrayna'nın "kirli bomba" kullanma planlarını bildiklerini belirten Putin, Kırım'daki saldırının güvenlik tedbirlerinin artırılması gerekliliğini gözler önüne serdiğinin altını çizdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya’nın nükleer silah denemesi yapacağı konusunda Washington'u bilgilendirdiğini bugün açıklamıştı.

Bakanlık Sözcüsü Ned Price da "Bu, Rusya’nın gerçekleştirdiği rutin bir tatbikat. Rusya, sebepsiz saldırganca bir şekilde nükleer tehditlerde bulunurken bizi bilgilendirerek sürpriz faktörünü ortadan kaldırıyor ve yanlış hesaplama risklerini en aza indiriyor" ifadelerini kullanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23