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Dünya Korkulan oldu! Japonya’daki yanardağ faaliyete geçti
Dünya

Korkulan oldu! Japonya’daki yanardağ faaliyete geçti

Japonya'da yer alan ve aktif durumda bulunan Sakurajima Yanardağı'nda sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Yetkililer, küllerin 2 bin 500 metreye kadar yükseldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-08 14:33:00 -
Korkulan oldu! Japonya’daki yanardağ faaliyete geçti

Japonya'nın güneyindeki Sakurajima Yanardağı'nda bu sabah saatlerinde patlama meydana geldi.

Japonya'daki Kagoşima Körfezi'nde bir yarımada üzerinde yer alan aktif Sakurajima Yanardağı'nın zirvesindeki kraterden bugün kül bulutu yükselmeye başladı.

Küllerin, 2 bin 500 metreye kadar yükseldiği ifade edildi. Japonya Meteoroloji Ajansı, patlamanın sürmesi halinde volkan kayalarının ve lav akıntısının 1 kilometre çapındaki çevreye yayılabileceği uyarısında bulundu.

Sakurajima Yanardağı'nın bulunduğu yarımada eskiden Kagoşima Körfezi içinde ayrı bir adayken, 1914'te yaşanan büyük yanardağ patlamasının ardından lavların doğudaki kıyı hattını doldurmasıyla Osumi Yarımadası ile birleşmişti.

Patlama, Japonya tarihindeki en büyük yanardağ patlaması olarak kayıtlara geçmişti.

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