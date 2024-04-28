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Dünya Korkudan arka kapıdan dolandı! Katil Biden’a ayar veren sloganlar
Dünya

Korkudan arka kapıdan dolandı! Katil Biden’a ayar veren sloganlar

Yeniakit Publisher
2024-04-28 15:16:00 -
Korkudan arka kapıdan dolandı! Katil Biden’a ayar veren sloganlar

ABD Başkanı Joe Biden’ın gazetecileri ağırladığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, Filistin yanlısı gösterilerin gölgesinde gerçekleşti. Biden, yemeğin verildiği otelde konuştuğu sırada otel dışında toplanan göstericiler “Soykırımcı Joe” sloganları attı.

ABD’nin New York kentindeki Columbia Üniversitesi’nde geçtiğimiz hafta başlayan ve kısa sürede ülke genelindeki ve çeşitli ülkelerdeki üniversitelere yayılan Filistin yanlısı protestolar yankı uyandırmaya devam ediyor. Her yıl verilen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, bu yıl ülke geneline yayılan Filistin yanlısı gösterilerin gölgesinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray muhabirlerini Washington Hilton Oteli’nde ağırlarken savaş karşıtı sivil toplum örgütü CodePink’in düzenlediği protestoya katılan göstericiler de otelin önünde toplandı. Yemeğe katılan gazeteciler, siyasiler ve ünlü isimlerin bulunduğu katılımcılar eylemcilerin arasından geçerek yemeğe katılmak zorunda kaldı. Katılımcıların otele girişi sırasında eylemciler “Yazıklar olsun” , “Batı medyası utanın”, “Siz de soykırımı saklıyorsunuz” diyerek gazetecileri protesto etti. Filistin bayraklarıyla gösteriye katılan göstericiler, İsrail karşıtı sloganlar attı. Biden’ın muhabirlere seslendiği anlarda ise göstericilerden “Soykırımcı Joe” sesleri yükseldi.

Dev Filistin bayrağı asıldı

Filistin yanlısı göstericiler otelin penceresinden büyük bir Filistin bayrağı açarak Biden yönetiminin İsrail’e desteğini ve ABD medyasının Gazze’deki yaşananları yayınlama şeklini on binlerce kişinin ölümüne neden olan çatışmanın medyada yer alış biçimini kınadı. Biden karşıtı slogan atan göstericiler “Ateşkes", "Özgür Filistin" ve "Biden’ın mirası soykırımdır" yazılı pankartlar taşıdı. Kefiyeh takan göstericiler, gazetecilerin yemeğe katılmasını eleştirerek “Bu gazetecilik değil, suç ortaklığıdır” dedi.

Otele arka kapıdan girdi

Yüzlerce kişinin toplandığı otele gelen Biden ise, otele ana kapıdan giriş yapmadı. Kalabalık eylemci gurubundan kaçan Biden, otele giriş yaptığı arka kapıda daha küçük bir grup eylemci ile karşılaştı.

İsrail’in 7 Ekim’de Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarından bu yana 141 gazeteci hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gazetecilerin kanlı yelekleri ise otelin karşısındaki caddede sergilendi.
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