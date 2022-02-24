Korku pompalamaya başladı! 'Dolar 20 lira olur mu'

Rusya ve Ukrayna'nın gerginliği sıcak savaşa dönüşürken bütün ekonomik piyasalarında yaşandığı gibi Türkiye'de de döviz ve altın değerlerinde artış oldu. Gün içinde dolar kuru 13'lerden 14,50'yi gördü. Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün tedbirlerin alındığını duyurdu.

Korku pompalıyorlar!

Yaşanan gelişmelerden sonra ‘ekonomist’ olduğunu iddia eden spekülatörler yine meydana çıktı. Eylülde 8 lira olan doların ekonomik hiçbir neden olmamasına rağmen 18 liraya kadar yükseldiği dönemde manipülasyoncuların başını çeken Selçuk Geçer, bir kez daha korku pompalamaya çalıştı.

Doların 30 lira olacağı yönündeki tahmininin ardından fena çuvallayan ve BDDK'nın soruşturma başlattığı Geçer, sosyal medya hesabından "Bunlar iyi günler bekleyin", "Dolar 20 lira olur mu?" gibi paylaşımlar yapmaya başladı.