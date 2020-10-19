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Dünya Korku neler yaptırıyor... Ermenistan'dan Türk SİHA'ları için skandal talep!
Dünya

Korku neler yaptırıyor... Ermenistan'dan Türk SİHA'ları için skandal talep!

Ermenistan tarafından işgal edilen toprakları için karşı harekat gerçekleştiren Azerbaycan, cephede emin adımlarla ilerliyor. Büyük hezimete uğrayan ve SİHA'ların korkusu yüzünden savaş meydanında artık askerlerini tutamayan Ermenistan ise NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 10:20:00 - 2020-10-19 10:39:35
Korku neler yaptırıyor... Ermenistan'dan Türk SİHA'ları için skandal talep!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rus Kommersant gazetesine Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara dair mülakat verdi.

NATO'ya çağrı yaptı

Sarkisyan, Erivan'ın savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı düzeyinde NATO yetkililerine silahlarının Dağlık Karabağ'da kullanılmasına onay verip vermediğini sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F-16 ile ilgili değil (Erivan, F-16'nın Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ediyor). Türkiye'nin "Bayraktar" adlı insansız hava aracı her gün yoğun bir şekilde sadece cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor. Bu bir NATO ürünü ve unsurları Avusturya'dan Kanada'ya kadar farklı NATO ülkelerinde oluşturuldu."

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Yorumlar

Osman

Vay çahil vay. Şavaş suçu sayılmayan her türlü silah çatışmalarda kullanmak helaldir.Bunu öğren önçe. Biz kalleşler gibi misket veya varil bombaları kullanmıyoruz veya sivilleri öldürmüyoruz.
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mert

Geri zekalı Perişanyan yine yanlış adresdesin, Nato yerine Türkiye içindeki SİHA larımıza düşmanı vatan haini kardeşlerin var onlara söyle.
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