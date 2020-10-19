Korku neler yaptırıyor... Ermenistan'dan Türk SİHA'ları için skandal talep!

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rus Kommersant gazetesine Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara dair mülakat verdi.

NATO'ya çağrı yaptı

Sarkisyan, Erivan'ın savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı düzeyinde NATO yetkililerine silahlarının Dağlık Karabağ'da kullanılmasına onay verip vermediğini sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: "NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F-16 ile ilgili değil (Erivan, F-16'nın Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ediyor). Türkiye'nin "Bayraktar" adlı insansız hava aracı her gün yoğun bir şekilde sadece cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor. Bu bir NATO ürünü ve unsurları Avusturya'dan Kanada'ya kadar farklı NATO ülkelerinde oluşturuldu."