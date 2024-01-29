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Yaşam Korku filmi sahnesi değil! Asrın felaketinden
Yaşam

Korku filmi sahnesi değil! Asrın felaketinden

Yeniakit Publisher
2024-01-29 09:48:00 -

Deprem anına ait ortaya çıkan görüntüler, asrın felaketinin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Hatay’da deprem anına ait ortaya çıkan görüntüde, vatandaşların yaşadığı panik ve duvarların yerle bir olduğu anlar korku filmini aratmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay yerle bir olmuş, 25 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinde Antakya ilçesinde binlerce bina da ağır hasar almıştı. Depreme Antakya ilçesi Akasya Mahallesi’nde yakalanan bir vatandaş da felaket anında yaşananları cep telefonuyla kayıt altına aldı. Asrın felaketinin yıl dönümüne sayılı günler kala ortaya çıkan görüntüde; vatandaşların yaşadığı panik ve duvarların yerle bir olduğu anlar yer aldı. Korku filmini aratmayan görüntüler yıkımın boyutunu gözler önüne serdi. 

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Depremin korkunç izleri ortaya çıktı

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Depremin korkunç izleri ortaya çıktı


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