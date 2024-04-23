Korku dolu saniyeler Ünlü yorumcu canlı yayında bayıldı

Haldun Domaç, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda herhangi sakıncalı bir durumun olmadığı belirlendi ve Domaç'ın yaşadığı durumun anlık bir baygınlık olduğu tespit edilerek taburcu edildi. Bu tür sağlık durumları, genellikle endişe yaratırken, doktorların müdahalesi ve yapılan tetkiklerle durumunun kontrol altına alınması önemlidir.