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Korku dolu anlar! Uçak apartmana çarptı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde Piper PA-25 tipi uçak, bir apartmana çarptı. Olayda pilot hayatını kaybetti.

02 Mart 2019 Cumartesi 14:09
Korku dolu anlar! Uçak apartmana çarptı

ABD'nin Florida eyaletinde küçük uçağın bir apartman dairesine çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi.

Amerikan basınındaki haberlere göre yerel itfaiye yetkilileri, küçük bir uçağın, Florida'nın Fort Lauderdale kentindeki bir apartmana çarptığını açıkladı.

Yetkililer, apartmanın 16. ve 17. katına çarpan uçağın apartmanın havuz bölümüne düştüğünü aktardı.

Piper PA-25 tipi uçağın pilotunu kazada hayatını kaybederken, apartmandakilerin güvenli bir şekilde tahliye edildiği vurgulandı.

ABD Federal Havacılık Yönetimi (FAA), uçağın Florida'nın Pembroke Pines bölgesindeki North Perry Havalimanından kalktığını bildirdi.

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 14:09
  1. North Perry Havalimanı
  2. ABD Federal Havacılık Yönetimi

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