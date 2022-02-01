Korku dolu anlar! Pencereden sarkan çocuğu alt komşuları son anda kurtardı
Mısır'ın başkenti Kahire'de bir binanın 3’üncü katından sarkan çocuk, alt katta oturan komşuları tarafından son anda kurtarıldı.
Mısır’ın başkenti Kahire’de bir binanın 3’üncü katından sarkan çocuk, düşmek üzereyken komşuları tarafından son anda kurtarıldı.
Mısır’ın başkenti Kahire’nin kuzeydoğusundaki Ain Shams bölgesinde bir binanın 3’üncü katında bulunan dairenin penceresinden sarkan küçük çocuk son anda kurtarıldı. Çevredeki vatandaşlar çocuğun düşme ihtimaline karşı binanın altında battaniye açarken, alt katta oturan komşular camdan yukarı çıkarak küçük çocuğu kurtardı.
Mısırlı gençler 'kahraman' ilan edildi
Çevredekiler tarafından anbean kaydedilen kurtarma görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından iki Mısırlı genç “kahraman” ilan edildi.