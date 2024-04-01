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Yerel Korku dolu anlar kaydedildi! Alevlerin içinde kalan itfaiyeci 11. kattan yere çakıldı
Yerel

Korku dolu anlar kaydedildi! Alevlerin içinde kalan itfaiyeci 11. kattan yere çakıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-01 20:25:00 - 2024-04-01 20:32:31

Diyarbakır'da 11 katlı apartmanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalan bir itfaiye eri kendini aşağı bırakırken yere çakıldı. Korku dolu anlar anbean kameraya yansıdı.

Yangın, merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Baba Tahir Caddesi’ndeki bir sitede bulunan D Blok'un çatısında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın bina sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erleri alevler arasında kaldı

Ekipler yangını güçlükle kontrol altına almaya çalışırken, itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, Cengiz Oruç ve ismi öğrenilemeyen bir itfaiye eri çatıda alevler arasında mahsur kaldı.

Kendini aşağı bırakırken yere çakıldı

Alev topuna dönen çatıda itfaiye erlerinden Halil Eskimiş, yangın hortumuna tutunarak aşağı inmeye çalışırken dengesini kaybedip yere çakıldı. Olay yerindeki sağlık ekipleri, itfaiye erini ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınırken, diğer 2 itfaiye eri ise ekiplerin yardımıyla çatıdan indirildi. Yangın ve itfaiye erinin düşme anı kameralara yansırken, Eskimiş’in hastanedeki tedavisi sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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