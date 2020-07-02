Korku dolu anlar! İstanbul'da yol çöktü, ekipler sevk edildi
İstanbul'da seyir halindeki hafriyat kamyonu, yol çökmesi nedeniyle devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.
İstanbul Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi.
Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.