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Yerel

Korku dolu anlar! İstanbul'da yol çöktü, ekipler sevk edildi

İstanbul'da seyir halindeki hafriyat kamyonu, yol çökmesi nedeniyle devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-02 13:59:00 -

İstanbul Bakırköy'de bir hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu hafriyat kamyonu devrildi.

Bakırköy Taşhan Caddesindeki köprü altında hafriyat kamyonu seyir halindeyken yol çöktü. Çökme sonucu kamyon devrildi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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