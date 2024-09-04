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Yaşam Korku dolu anlar! Görüntülediği yılanın saldırısına uğradı
Yaşam

Korku dolu anlar! Görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:13:00 -
Korku dolu anlar! Görüntülediği yılanın saldırısına uğradı

Çanakkale Bayramiç'te bir vatandaş telefonuyla görüntülemeye çalıştığı yılanın saldırısına uğradı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İlker Küçükerdal adlı vatandaş, tarlasında cep telefonu ile görüntülediği Bozyörük cinsi yılanın saldırısına uğradı.

Bayramiç ilçesinde meyve ve sebze işiyle uğraşan İlker Küçükerdal (47), Keklice mevkiindeki tarlasına gitti. Tarlada Bozyörük cinsi yılanı gören ve cep telefonu ile yılanı görüntülemek isteyen Küçükerdal, o sırada yılanın saldırısına uğradı. Yere düşen İlker Küçükerdal'ı yılan pantolonundan ısırdı.

Kendisine saldıran yılanı yaklaşık 4-5 yıldır tarlasında gördüğünü belirten İlker Küçükerdal, “Tarlamdaki hayvanlara bakmaya geldim. Bir kıpırtı var, baktım yılan. Köpekler geldi. Yılan köpeklere saldırmaya çalışıyordu. O anda yılanı telefonumla kameraya çekmek istedim. Yılanı çekerken biraz daha yaklaşmak istedim. Bir anda yılan üstüme geldi. Sonrasında bacaklarıma dolaştı. Yere düştüm. Tere düşünce yılan pantolonumdan ısırdı ama dişini ayağıma batıramadı. Ben ani hareketler edince yılan korktu, kaçtı. Ben bu yılanı 4-5 senedir görüyordum. Bana zarar vermiyor diye dokunmuyordum. Yine de dokunmam. Hayvan benden korktu. Fareleri yiyor diye zarar vermiyorum. Ama bu sefer beni biraz korkuttu. Biraz da ben onu korkuttum. Allah'tan pantolonumu ısırdı” dedi.

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