Korku dolu anlar! Balıkçı teknesi battı
İzmir'de Sahil Güvenlik Botunun kazara çarpması sonucu batan teknedeki 5 kişi yaralandığı bildirildi.
Sahil Güvenlik Botunun kazara çarpması sonucu batan teknedeki 5 kişi yaralandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, ekiplerin kaçak avcılık yapan balıkçılara müdahalesi sırasında kazanın yaşandığı belirtildi.
Olay, saat 08.00 sıralarında, İnciraltı Mahallesi açıklarında meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri körfezde kaçak olarak balık avlayan teknelere müdahale etmek istedi. Bu sırada ekiplerin içinde bulunduğu bot, uyarı amaçlı manevra sırasında 5 metrelik ahşap tekneye çarptı. Tekne batarken 5 balıkçı suya düştü. Bölgedeki balıkçılardan Anıl Ünalan (32), suya atlayarak 5 kişiyi tekneye çıkardı. Sahil güvenlik ekipleri de bu sırada yaralıları kurtarmak için denize halat attı. Balıkçılar karaya çıkarılırken, yaralılar Dokuz Eylül Üniversitesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Hasan Tilsi'nin (58) solunum problemi yaşandığı belirtildi.