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Gündem Korku dolu anlar! Bakan Nebati'nin de bulunduğu konserde yangın
Gündem

Korku dolu anlar! Bakan Nebati'nin de bulunduğu konserde yangın

Yeniakit Publisher
2023-05-04 23:23:00 -
Korku dolu anlar! Bakan Nebati'nin de bulunduğu konserde yangın

AK Parti Teşkilatı'nın Mersin'de düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde AK Parti teşkilatının düzenlediği, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de katıldığı Cengiz Kurtoğlu konserinde yangın çıktı. Yangın sonrası Bakan Nebati ve şarkıcı Kurtoğlu, alandan çıkarıldı.

Yangının teknik malzemelerin bulunduğu TIR’da meydana geldiği öğrenildi.

Konser yarıda kaldı

Sahneye kadar ulaşan duman nedeniyle, konsere katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, korumalar eşliğinde makam aracına alınıp, olay yerinen uzaklaştırıldı. Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu da yükselen duman nedeniyle sahneden indi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, konsere gelen vatandaşlar ise dağıldı.
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