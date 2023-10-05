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Gündem Korku dağları sardı! Teröristbaşı Mazlum'dan saldırı açıklaması
Gündem

Korku dağları sardı! Teröristbaşı Mazlum'dan saldırı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-10-05 16:36:00 -
Korku dağları sardı! Teröristbaşı Mazlum'dan saldırı açıklaması

Terörist başı Mazlum Kobani, Ankara'daki hain saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı. Önceden her alçak saldırıyı üstlenen Mazlum Kobani, Türkiye'nin PKK'ya bomba yağdıracağını duyurması sonrası korkudan saldırıyı üzerlerine almaktan kaçındı.

Her seferinde Türkiye'ye yönelik yapılan her saldırıyı üstlenen terörist başı Mazlum Kobani'yi korku dağları sardı.

Hain Mazlum Kobani, X hesabı üzerinden 1 Ekim’de Ankara’daki saldırıya dair bir açıklamada bulundu.

Kobani açıklamasında şunu ifade etti:

“Türk yetkililerin iddia ettiği gibi Ankara’daki saldırının failleri, bizim bölgemizden oraya gitmedi. Biz ne Türkiye’deki iç çatışmaların bir tarafıyız ne de gerilimin artmasından yanayız"

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