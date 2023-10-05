Korku dağları sardı! Teröristbaşı Mazlum'dan saldırı açıklaması

Her seferinde Türkiye'ye yönelik yapılan her saldırıyı üstlenen terörist başı Mazlum Kobani'yi korku dağları sardı.

Hain Mazlum Kobani, X hesabı üzerinden 1 Ekim’de Ankara’daki saldırıya dair bir açıklamada bulundu.

Kobani açıklamasında şunu ifade etti:

“Türk yetkililerin iddia ettiği gibi Ankara’daki saldırının failleri, bizim bölgemizden oraya gitmedi. Biz ne Türkiye’deki iç çatışmaların bir tarafıyız ne de gerilimin artmasından yanayız"