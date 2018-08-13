THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Korktuğu için ameliyat olmadı! 30 yıldır boynunda kitleyle dolaşıyor

Batman’ın Kozluk ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki İbrahim Çetinkaya, korktuğu için doktorların önerdiği ameliyatı yaptırmayıp 30 yıldır boynunda aşırı derecede büyüyen kitle ile yaşıyor.

13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:11
Korktuğu için ameliyat olmadı! 30 yıldır boynunda kitleyle dolaşıyor

30 yıl önce gittiği hastanede boğazında bulunan ve hızla büyümeye başlayan halk dilinde guatr denilen tiroit bezinin alınması gerektiğini belirten doktorların ameliyat kararını korktuğu için kabul etmediğini belirten İbrahim Çetinkaya, “Ölmekten korktuğum için doktorların bana önerdiği ameliyatı yaptırmak istemedim. 18 çocuğum var. Bana bir şey olsaydı çocuklarımı kim büyütecekti. Ben 30 yıl önce guatrın büyümesi üzerinde hastaneye başvurdum, doktorlar ameliyat olamam gerektiğini söylediler. Çevrede ameliyatta boynumda bulunan ses tellerime zarar gelebileceği ve hatta boynumdaki damarlardan birinin kesilmesi durumunda ölebileceğimi söyleyenler oldu. Bende bana bir şey olmasından korktuğum için ameliyat olmayı kabul etmedim" dedi.

"AMELİYAT OLMAK İSTEMİYOR"

Büyük hastanelerde de yapılan ameliyat teklifini ağabeyinin kabul etmediğini söyleyen İbrahim Çetinkaya’nın kardeşi Hanifi Çetinkaya, "Bizim ve doktorların tüm ikna çabalarına rağmen ağabeyim ameliyattan korktuğu için bir türlü boynundaki kitleyi aldırmadı. Zaman zaman rahatsızlık duyduğunu belirtiyor ancak yine de ameliyat olmak istemiyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2018 Pazartesi 17:11
  1. Guatr
  2. ameliyattan korkuyor
  3. 30 yıldır kitleyle yaşıyor

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Korktuğu için ameliyat olmadı! 30 yıldır boynunda kitleyle dolaşıyor
    1. Korktuğu için ameliyat olmadı! 30..
    2. Rus asıllı kadın Kelime-i Şehadet..
    3. Kurban pazarında sahte paraya dikkat!
    4. AK Parti 17 yaşında!
    5. UEFA'dan Türk hakemlere görev
    6. Bu ilde ilk kez bir müftü nikah kıydı
    7. Azerbaycan da Türkiye'den emin!
    8. HSK, ByLock kullanan savcıyı görevden..
    9. Başkan Erdoğan'dan Beştepe'de önemli..
    10. Erkeğin eşi için kurban kesmesi..
    11. Pompalı tüfeklerle site güvenliğine..
    12. Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti..
    13. Kurban kesmek kimlere vaciptir?
    14. Atiba, futbol oynamak istediği ülkeyi..
    15. GDO’lu besinlere dikkat!
    16. Görme yetilerini kaybedebilirler! 9..
    17. Trafik kazasında acı tesadüf! Görünce..
    18. Hamaney'den Trump'ın teklifine sert..
    19. Seferi kimse kurban kesebilir mi?
    20. İstanbullular dikkat! Bu köprüler..
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Kur krizini yedi yıl önceden tahmin etmişti... Küresel bir çöküş bekliyor
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Türkiye'nin büyük devlet refleksi göstermesi ABD'yi rahatsız etti
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Akıllı telefon kullananlar dikkat! Artık bunu yapmayın
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    Milli duruş: Merter esnafı doları 4 TL'ye sabitledi!
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi
    ABD'yi şoke eden tepki: Kritik dolar hamlesi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    İran basını Başkan Erdoğan'ı konuşuyor! Sözleri büyük yankı uyandırdı
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!
    Meral Akşener'e cevap gecikmedi: Yavaş ol bakalım!