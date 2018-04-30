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Korkmaz çok sinirlendi: Ben çime basarım kardeşim!

Şampiyonluk mücadelesinin kritik karşılaşmasında lider Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Maç öncesi yayıncı kuruluşa yorum yapan Galatasaray'ın eski oyuncusu ve teknik direktörü Bülent Korkmaz ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

30 Nisan 2018 Pazartesi 08:35
Korkmaz çok sinirlendi: Ben çime basarım kardeşim!

Galatasaray'ın efsane oyuncularından ve eski teknik direktörü Bülent Korkmaz maç öncesi büyük şok yaşadı.

Yayıncı kuruluşa yorumculuk yapan Korkmaz, çimlere çıkınca görevlilerce uyarıldı. Sinirlenen Korkmaz, "Ben çime basarım kardeşim" diyerek çıkıştı.

Stat görevlileri ısrarcı olunca, Korkmaz sinirli bir şekilde çıkış tüneline gitti.

(Habertürk)

Kaynak: Skorer

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 08:35
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