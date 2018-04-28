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Köri soslu kuzu incik tarifi

Kolay pişmesi ile kolaylık sağlayan kuzu inciğini bu nefis sosla hazırlayarak deneyin. Lezzetin tadını çıkarın.

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:02
Köri soslu kuzu incik tarifi

MALZEMELER:

4 kuzu incik
250 g arpacık soğan
5-6 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
Defne yaprakları
4-5 bebek havuç
3-4 bebek patates
1 su bardağı krema
Tuz
Değirmen karabiber
Köri
1 tutam taze kekik

HAZIRLANIŞI:

Kuzu incik etlerini geniş bir tencerede haşlayın. Arpacık soğanlar ve ezdiğiniz sarımsağı zeytinyağında pembeleşinceye kadar soteleyin. Defne yaprakları, ortadan ikiye kestiğiniz bebek patatesler ve bebek havuçları ilave edip sotelemeye devam edin. Sebzeler yumuşamaya başlayınca haşladığınız kuzu incik etleri, bir kepçe kadar et suyu, krema, tuz ve baharatları ilave edip 10-15 dakika daha pişirin. Taze kekiği ilave edip ocaktan alın. Sıcak servis yapın.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 23:02
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