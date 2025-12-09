Korgun’da kartpostallık manzara: Sis ormanları sardı

Çankırı'nın Korgun ilçesi, mevsimin en etkileyici manzaralarından birine sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, ilçe genelindeki ormanlık alanları tamamen kapladı.

Sonbahar ile birlikte sarıdan kızıla, kahverenginin farklı tonlarına dönen ağaçlar, sis bulutlarının arasından mistik bir hava yayarak doğa fotoğrafçıları için kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Ortaya çıkan mest edici sis manzarası, drone ile havadan da detaylı bir şekilde görüntülendi.

ÇANKIRI'DA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Korgun ilçesinde etkili olan sis bulutları ile renk cümbüşüne bürünen ormanlar ortaya kartpostallık görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde sabah saatleri itibarıyla sis etkili olmaya başladı. İlçedeki ormanlar da sis bulutlarıyla kaplandı. Sonbaharda kahverenginin farklı tonlarına bürünen ormanlarda sis ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Mest eden sis manzarası havadan görüntülendi.