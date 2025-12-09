  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

“Futbolda bahis" soruşturmasında yeni gelişme! Hakimliğin karar yazısına ulaşıldı

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

FETÖ finans yapılanmasına yeni darbe: Para transfer zinciri deşifre oldu! Şüpheli 13 isim için gözaltı kararı

Gizli devriye dünya gündeminde

Dünya tersine dönmüş, şovmen sanık hakime soru soruyor!

Bir sosyal medya kullanıcısı Ekrem’i yargılayan hakim ve savcılara tepki gösterdi! “Soruyorum size adalet bu mu?”

İBB Meclisi’nde Ekrem ve avanesine çalışmadıkları yerden zor sorular Kaç kreş yaptın?

YPG’ye terör örgütü diyemeyenler Müslüman kardeşleri terör örgütü ilan etti! Desantis’in hamlesi yeni bir tartışmanın kapısını açtı!

Siber ağlarda büyük çöküş! Operasyonların arkasındaki kritik gerçekler ortaya çıktı!

Maduro’dan 2026 Hamlesi! Savunmada Yeni Dönem Sinyali!
Yaşam Korgun’da kartpostallık manzara: Sis ormanları sardı
Yaşam

Korgun’da kartpostallık manzara: Sis ormanları sardı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Çankırı'nın Korgun ilçesi, sabah saatlerinde çöken yoğun sis bulutlarıyla adeta bir tabloyu andırdı. Sonbaharın kahverengi tonlarına bürünen ormanların sisle birleşmesi, bölgede kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Çankırı'nın Korgun ilçesi, mevsimin en etkileyici manzaralarından birine sahne oldu. Sabahın erken saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, ilçe genelindeki ormanlık alanları tamamen kapladı.

Sonbahar ile birlikte sarıdan kızıla, kahverenginin farklı tonlarına dönen ağaçlar, sis bulutlarının arasından mistik bir hava yayarak doğa fotoğrafçıları için kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Ortaya çıkan mest edici sis manzarası, drone ile havadan da detaylı bir şekilde görüntülendi.

ÇANKIRI'DA SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Korgun ilçesinde etkili olan sis bulutları ile renk cümbüşüne bürünen ormanlar ortaya kartpostallık görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Çankırı'nın Korgun ilçesinde sabah saatleri itibarıyla sis etkili olmaya başladı. İlçedeki ormanlar da sis bulutlarıyla kaplandı. Sonbaharda kahverenginin farklı tonlarına bürünen ormanlarda sis ile birlikte ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Mest eden sis manzarası havadan görüntülendi.

Duygulandıran manzara! Çöpte buldukları Türk bayrağına böyle sahip çıktılar
Duygulandıran manzara! Çöpte buldukları Türk bayrağına böyle sahip çıktılar

Yaşam

Duygulandıran manzara! Çöpte buldukları Türk bayrağına böyle sahip çıktılar

Ekvador cezaevinde korkunç manzara! 27 mahkum ölü bulundu
Ekvador cezaevinde korkunç manzara! 27 mahkum ölü bulundu

Dünya

Ekvador cezaevinde korkunç manzara! 27 mahkum ölü bulundu

Çankırı-Kastamonu yolunda tır devrildi! Pancar yüklü araç kazaya karıştı
Çankırı-Kastamonu yolunda tır devrildi! Pancar yüklü araç kazaya karıştı

Yerel

Çankırı-Kastamonu yolunda tır devrildi! Pancar yüklü araç kazaya karıştı

Şaşırtan manzara! İlçe merkezine indiler
Şaşırtan manzara! İlçe merkezine indiler

Yaşam

Şaşırtan manzara! İlçe merkezine indiler

Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi
Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi

Yaşam

Ilgaz Dağı beyaza büründü! Kartpostallık manzaralar havadan görüntülendi

Masalsı manzara! Binalar adeta kayboldu
Masalsı manzara! Binalar adeta kayboldu

Yaşam

Masalsı manzara! Binalar adeta kayboldu

Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara
Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara

Yerel

Gökyüzünde esrarengiz şölen! Kayseri semalarında büyüleyen manzara

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi
Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

Gündem

Bu manzara Adana'dan! Yol çöktü, esnafın bulduğu çözüm şaşkına çevirdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23