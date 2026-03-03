Duyan o ilimize akın ediyor: Dünyanın en küçüğü sergileniyor!

Türkiye’nin bu alandaki ilk müzesi olan İzmir’deki Ege Üniversitesi Kâğıt ve Kitap Sanatları Müzesi, sahip olduğu zengin koleksiyonla ziyaretçilerini kâğıdın serüveni ve kitabın sanatla buluştuğu noktaları keşfetmeye davet ediyor. Müze, bünyesinde dünyanın en küçük kitabı, en hafif kâğıdı ve 38 ülkenin bitkilerinden üretilen dünya haritası gibi nadide eserleri barındırıyor.