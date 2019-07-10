Körfez’de Kurban Bayramı hazırlığı

Körfez Belediyesi ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız vererek, İlimtepe’de kurulacak olan hayvan satış yeri için hazırlıklara başladı.

Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi çalışmalarına hız verdi. Yine İlimtepe bölgesinde kurulacak olan hayvan satış yeri için altyapı hazırlıkları da başladı. Kısa bir süre sonra kurban çadırlarının kurulacağı alanda, hayvan sahiplerinin ihtiyaçlarını giderebileceği tuvalet, duş ve benzeri tüm detaylar gözden geçiriliyor. Gerekli çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hayvan çadırları kurularak, Kurban Bayramı için kurbanlıklar satışa sunulacak. Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, alt yapı için tüm hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, “Alana giriş ve çıkışlar düzenli olacak. Alana gelen besicilerin ihtiyaçları için alanlar oluşturuldu. Hijyen noktasında da ekiplerimiz her türlü desteği sağlayacak ve kontrolleri gerçekleştirecek” dediler.

Öte yandan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Körfez’in dört bir yanında mevsimlik çiçekler ile adeta sokakları rengarenk bir hale çeviriyor. İlçe genelinde çok sayıda park ve yeşil alana sahip olan Körfez Belediyesi, ekilecek mevsimlik çiçeklerin üretimini de Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün fidanlığında gerçekleştiriyor. Cadde ve sokaklar dikilen çiçekler ile rengarenk bir hal alırken, vatandaşlar da yapılan çalışmalar için belediye ekiplerine teşekkür ettiler