0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Körfez’de ilk meclis toplantısı yapıldı

Körfez Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

16 Nisan 2019 Salı 14:35
Körfez’de ilk meclis toplantısı yapıldı

Körfez Belediyesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi.


Körfez Belediyesi’nin Nisan ayı meclis toplantısı, Şener Söğüt’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Şener Söğüt’ün başkanlığındaki ilk meclis toplantısına AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Tuna, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve vatandaşlar da katıldı. Başkan Şener Söğüt’ün selamlama konuşması ile başlayan meclis toplantısında, ilk olarak katip üyeliklere en genç meclis üyesi olan Doğan Orak ve Sevgi Yaman Kel seçildi. Meclis açılışında konuşan Şener Söğüt, “Yeni bir dönem ve ilk meclisimiz. Seçim sürecini hep beraber geride bıraktık. Yeni seçilen meclis üyelerimizi de tebrik ediyorum. Güzel bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Körfez halkının mutluluğu ve daha iyi hayat standartlarına kavuşabilmesi için tüm partilerimiz ile birlikte çalışacağız. Körfez için yapacağımız hizmetler için meclisteki uyum önemli. Buradan çıkan kararlarla hizmetimize yön vereceğiz” dedi.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tutanak özetleri oylandı. Daha sonra da ilk olarak Meclis Başkan Vekilliği için seçim gerçekleştirildi. AK Parti Grubu, Meclis Başkan Vekilliği için Faruk Denli ve İbrahim Çırpan isimlerini önerdi. Kapalı seçim usulüyle gerçekleştirilen oylama sonrasında oy çokluğuyla 1. meclis başkan vekilliğine Faruk Denli, 2. meclis başkan vekilliğine de İbrahim Çırpan seçildi Meclis katipliği, encümen üyeliği, plan ve bütçe komisyonu, imar ve şehircilik komisyonu, kültür turizm ve sanat komisyonu, çevre ve sağlık komisyonu, sosyal hizmetler komisyonu, eğitim gençlik ve spor komisyonu için de üye seçimleri gerçekleştirildi. Ayrıca Körfez Belediyesi’nin üyesi olduğu; Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği ve Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği için de üye seçimleri yapıldı.


Seçimler sonrasında diğer gündem maddelerine geçildi. Faaliyet raporunun görüşmesi sırasında Başkan Şener Söğüt, koltuğunu 1. Başkan Vekili Faruk Denli’ye devretti ve meclis sırasına oturdu. İYİ Parti adına Fevzi Canbaz, CHP adına Engin Taşdemir, AK Parti adına da Selahattin Kabadayıoğlu ve Sinan Barış Kaya görüşlerini aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Nisan 2019 Salı 14:35
  1. doğa
  2. sanat
  3. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaftancıoğlu'ndan meclis üyelerine tebrik mektubu
    1. Kaftancıoğlu'ndan meclis üyelerine..
    2. Havaş, İstanbul Havalimanı’nda iki kat..
    3. En fazla kazandıran BES fonları
    4. Batı Trakya’da büyük buluşma
    5. Kategorilerine göre en fazla..
    6. Kategorilerine göre en fazla..
    7. Bilecik’te sebze yüklü tır devrildi, 1..
    8. En fazla kazandıran yatırım fonları
    9. En fazla kaybettiren yatırım fonları
    10. Önce elektronik atıklar toplandı,..
    11. Sosyal Kooperatifler Eğitim ve Tanıtım..
    12. Erol Ceylan, üçüncü kez Almanya’nın en..
    13. Yatırım fonu istatistikleri
    14. 5 gün içinde şekeri bırakmanın 7 altın..
    15. Faik Öztrak’tan TÜİK’in 2019 Şubat..
    16. FETÖ kitapları denize atılmadan..
    17. Polatlı’da yağmur duası
    18. Siirt’te köy yolunda heyelan
    19. Başkan Yalçın’dan Çatakdereliler’e..
    20. Kabak çekirdeği neye iyi gelir? |..
    21. Ardahan'da uyuşturucu operasyonu:..
    22. Konut fiyat endeksi yüzde 3,81 arttı
    23. Kabak çekirdeği nasıl tüketilmeli?
    24. Kasımpaşa'da Bursaspor maçı hazırlıkları
    25. Öğrencilerin ’Glutensiz et ürünleri’..
    26. Alanya’da motosiklet kaygan yolda kaza..
    27. Vali Mustafa Masatlı, İl Göç Kurulu..
    28. İNFOGRAFİKLİ - 3 ilçe 2 Haziran'da..
    29. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,..
    30. TOKİ Isparta Atabey kura sonuçları
    Nihat Genç, İsmail Saymaz'ı fena gömdü! "Liste yapmaya meraklıysan..."
    Nihat Genç, İsmail Saymaz'ı fena gömdü! "Liste yapmaya meraklıysan..."
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Fransa'nın ünlü Notre Dame Katedrali cayır cayır yanıyor!
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    Avrupa ülkesinden dikkat çeken sözler: Ülkemdeki Müslümanlar Erdoğan'a minnettar
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    CHP’li belediyeler işçi kıyımına başladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı
    Binali Yıldırım 'seçim iptal olursa tekrar aday olacak mısınız?' sorusunu böyle cevapladı

    Günün Karikatürü

    16 Nisan 2019
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Erdoğan'ın talimatı üzerine harekete geçildi! Tek tek incelenecek
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi
    Savcı bin yıl hapis istedi, mahkeme beraat kararı verdi