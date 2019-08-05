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Körfez yine karıştı! İran iki tekneye el koydu

İran, Körfezi kıyısındaki Buşehr Limanı yakınlarında kaçakçılıkla mücadele kapsamında iki tekneye el koydu.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:56
Körfez yine karıştı! İran iki tekneye el koydu

İran güçleri, Basra Körfezi kıyısındaki Buşehr Limanı yakınlarında iki tekneye el koydu.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'e konuşan Buşehr eyaleti Donanma Komutanı Veliyullah Rızainejad, "Kaçakçılıkla mücadele kapsamında denizciler, kaçak mal taşıdığı tespit edilen iki tekneye Buşehr Limanı yakınlarında el koydu" dedi.

Teknelerin içinde otomobil lastiği, otomobil yedek parçası ve ev aletleri gibi çok miktarda kaçak mal tespit edildiğini aktaran Rızainejad, teknelerdeki 7 kişinin de gözaltına alındığını belirtti.

Rızainejad, uzmanların teknelerdeki kaçak malların piyasa değerini 100 milyar riyal (yaklaşık 13 milyon lira) olarak hesapladığını sözlerine ekledi.

İran dün de Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle bir Irak gemisine el koyulduğunu duyurmuştu. Irak Petrol Bakanlığı ise el konulan geminin Bağdat yönetimine ait olduğu yönündeki iddiayı yalanlamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 15:56
  1. İran
  2. Basra Körfezi
  3. Buşehr Limanı
  4. Tesnim
  5. Tekne
  6. Göçmenler

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  • Yiyin birbiriniziYiyin birbirinizi31 dk önce
    El koy niye... salla bir iki füze görelim. O ona bu buna. İt dalaşı çok ehli sünnet gitti, birazda başkaları ödesin bir şeylerin bedelini. Yanın petrolün içinde ABS si İran'ı Çin i yiyin birbirinizi.....

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