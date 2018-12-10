Körfez ülkesinden kritik İsrail kararı!

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Umman'ın hava sahasını İsrail'e açma karar aldığını duyurdu.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu, Umman Sultanı Kabus bin Said'in İsrail havayolları El Al'in Umman hava sahasını kullanmasına izin verdiğini açıkladı.

"Diplomatik haritamız değişti"

İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği ve uluslararası diplomatların davetli olduğu bir toplantıda konuşan Netanyahu, "Diplomatik haritamız İsrail tarafından üstlenilen diplomatik çabalardan dolayı dramatik bir şekilde değişti" dedi.

İsrail lideri, Umman'ın aldığı kararı da bu toplantıda açıkladı.