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Körfez ülkelerini ziyaret eden ABD'li bakan haraç istedi! "Sizi koruyoruz"

ABD Başkanı Donald Trump Körfez'de gelişen petrol gemilerine yönelik saldırılara karşı Arap ülkelerinden para talep ediyor. Bu konuyu görüşmek üzere Pompeo bölgeye gitti.

24 Haziran 2019 Pazartesi 21:45
Körfez ülkelerini ziyaret eden ABD'li bakan haraç istedi! "Sizi koruyoruz"

Basra Körfezi'nde sular ısınırken, ABD de krizi fırsata çevirmek için bölge devletlerinden koparabildiği kadar parayı nakit olarak tahsil etmeye çalışıyor.

Özellikle ABD'nin bir numaralı silah alıcısı olan Körfez devletlerinden Trump "Koruma tazminatı" istedi.

"Koruma tazminatı istiyoruz"

Bölgeye sürekli savaş gemisi ve asker yığma konularıyla gündeme gelen ABD'de Başkan Trump bölgenin artık bedavaya korunmayacağını sosyal medya hesabından duyurdu.

Trump, bölgede hizmet verilen ülkelerden para alınacağını belirterek "Niye nakliye rotalarını diğer ülkeler için uzun yıllardır sıfır tazminata koruyoruz ki? Bu ülkelerin hepsinin oldum bittim tehlikeli olan bu yolculukta kendi gemilerini korumaları gerekir" dedi.

Pompeo bölgeye gitti

Trump'ın tweetleri sonrasında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da bölge ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.

Turun ilk durağı olan Suudi Arabistan'da Kral Selman ve Veliaht Prens ile bir araya gelen Pompeo, aralarında Trump'ın bu kararını bildiren konularla birlikte, İran'a karşı küresel koalisyon, yaptırımlar ve petrol ticareti ile bölge güvenliğini ele alan görüşmeler yaptı.

 

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 21:45
  1. Suudi Arabistan
  2. ABD
  3. Körfez
  4. Mike Pompeo
  5. Kral Selman
  6. ABD Başkanı Donald Trump

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  • AviniAvini22 dk önce
    Ne güzel sağıyorlar elin gevuru/ eskiden yıllardır Türkiye’ye teröre destekleyen bir hayduttular şimdileri farklı konumdalar
  • tuğrultuğrul31 dk önce
    Yeryüzünün en haydut, gangester, çukur ülkesi Amerika ve Siyonist domuzu trampet trump
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc32 dk önce
    Yol parasinida istemistir Allahü alem
  • EKOLL EKOLL 46 dk önce
    Bu kefere kimi kimden koruyormuş. Aptalları bulmuş inek yerine sağıyor

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