Körfez ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
Koronavirüs nedeniyle Kuveyt'te 10, Suudi Arabistan'da 9 kişi daha yaşamını yitirdi - Vaka sayıları Suudi Arabistan'da 42 bin 925'e, Katar'da 25 bin 149'a, Kuveyt'te 10 bin 277'ye çıktı
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 264'e, Kuveyt'te 75'e yükselirken, Katar'da vaka sayısı 1526 artarak 25 bin 149'a ulaştı.
Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 9 kişinin daha hayatını kaybettiği ve ülkedeki toplam can kaybının 264 olduğu belirtildi.
Toplam vaka sayısının 42 bin 925'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 15 bin 257 olduğu bilgisine yer verildi.
- Kuveyt
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 75'e ulaştığı duyuruldu.
Açıklamada ayrıca ülkedeki vaka sayısının 10 bin 277'ye çıktığı aktarıldı.
- Katar
Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 1526 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 25 bin 149'a yükseldiği belirtildi.
Virüs kaynaklı yeni can kaybının kaydedilmediği ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 19'a ulaştığı ifade edildi.
Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.