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Dünya

Körfez ülkelerinde hareketli saatler! Çarpıcı 'darbe' iddiası: 2 Kral öldü

Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı, Körfez ülkeleriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 21:57:00 - 2020-07-20 22:00:51
Körfez ülkelerinde hareketli saatler! Çarpıcı 'darbe' iddiası: 2 Kral öldü

 yeniakit.com.tr 

Arap coğrafyasının uzman isimlerinden Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı, çarpıcı iddialarda bulundu. 

Kuveyt ve Suudi Arabistan krallarının  öldüğüyle ilgili iddiaların dolaştığını ve her an darbe yapılabileceğini belirten Kışlakçı, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:

"Körfez’de hareketli saatler... Kuveyt Kralı ve Suudi Arabistan Kralı yoğun bakımda... İkisinin de öldüğü haberleri dolaşıyor Arap sosyal medyasında... Yeni darbe haberleri duyabiliriz... Bölgede fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor..."

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