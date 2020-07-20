Körfez ülkelerinde hareketli saatler! Çarpıcı 'darbe' iddiası: 2 Kral öldü
Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı, Körfez ülkeleriyle ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.
yeniakit.com.tr
Arap coğrafyasının uzman isimlerinden Gazeteci Yazar Turan Kışlakçı, çarpıcı iddialarda bulundu.
Kuveyt ve Suudi Arabistan krallarının öldüğüyle ilgili iddiaların dolaştığını ve her an darbe yapılabileceğini belirten Kışlakçı, sosyal medya hesabından şu ifadelerde bulundu:
"Körfez’de hareketli saatler... Kuveyt Kralı ve Suudi Arabistan Kralı yoğun bakımda... İkisinin de öldüğü haberleri dolaşıyor Arap sosyal medyasında... Yeni darbe haberleri duyabiliriz... Bölgede fırtına öncesi sessizlik yaşanıyor..."
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