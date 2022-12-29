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Dünya Körfez ülkelerinde dikkat çeken durum! Bir milyon azaldı
Dünya

Körfez ülkelerinde dikkat çeken durum! Bir milyon azaldı

Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerde 2021'de toplam nüfus bir önceki yıla göre bir milyon azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 23:40:00 -
Körfez ülkelerinde dikkat çeken durum! Bir milyon azaldı

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerde 2021'de toplam nüfus bir önceki yıla göre bir milyon azaldı.

Suudi Arabistan medyasında çıkan haberlere göre, KİK İstatistik Merkezinin yayınladığı senelik raporda, 2020 yılında 57,4 milyon olan KİK ülkelerinin toplam nüfusunun 2021'de 56,4 milyona düştüğü belirtildi.

KİK ülkelerinde 2017 ile 2021 yılları arasındaki toplam nüfus artışının 1,5 milyon olduğu, yıllık ortalama nüfus artış hızının ise yüzde 0,7 olarak kaydedildiği aktarılan raporda, 2021 yılı itibarıyla KİK'in nüfus açısından en büyük ülkesinin Suudi Arabistan en küçük ülkesinin de Bahreyn olduğu bilgisine yer verildi.

KİK; Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Katar, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere altı üye ülkeden oluşuyor.

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